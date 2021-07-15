Afyonkarahisar’da 15 Temmuz etkinlikleri başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da ki şehitliklerde anma töreni düzenlendi. Törende Vali Gökmen Çiçek şehit ailesi ve gazilerle yakından ilgilendi.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ilk tören Afyonkarahisar Hava Şehitliği’nde yapıldı. Törene Vali Çiçek’in yanı sıra protokol üyeleri şehit yakınları ev gaziler katıldı. Tören saygı duruşu ev İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Sonrasında İlk Müftüsü Sinan Kazancı tarafında dua edildi. Törende daha sonra Vali Çiçek ve protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret edip, dualar ederek karanfiller bıraktılar.

Vali Çiçek tören boyunca şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilenirken, geçtiğimiz mart ayında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Şükrü Karadirek’in küçük oğlu İbrahim Karadirek’i severek ailesi ile bir süre sohbet etti.

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