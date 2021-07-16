Otobüs terminalinde bayram yoğunluğu 9 günlük tatil için otobüs terminalinin yolunu tuttular Pandemide bunalan vatandaş tatil için yollarda

Kurban Bayramına sayılı günler kala Afyonkarahisar Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar bayram öncesi biletlerini alarak tatil yolunu tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından tatile otobüsle gitmeyi tercih eden vatandaşlar Afyonkarahisar Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturdu. Normalleşme süreciyle birlikte bu yıl günler öncesinden tıklım tıklım dolan terminalde ihtiyacı karşılama için ek seferler düzenlendi.

Afyonkarahisar Otobüs Terminali Müdür Yardımcısı Muhittin Könül, bu bayramda eski bayramlara göre daha fazla yoğunluk oluştuğunu belirtti. Könül, “Otogarda yoğunluk oluşmaya başladı. Vatandaşlarımız bayram tatilini hızlı bir şekilde yapmak için yollara koyuldu. Pandemiden dolayı insanlar kapana kapana artık bayramın tadını çıkartmak istiyorlar. Yolcularımıza tavsiyemiz, şimdiden biletlerini almalarında fayda var. Çünkü çok yoğunluk başladı. Şuanda ek serleri de başlattık. Eski bayramlara göre daha fazla yoğunluğumuz var. Otogarımızda sosyal mesafe kuralları noktasında personelimiz sürekli uyarı yapıyor. Bizlerde dezenfektan olsun maskeler olsun sürekli yolcularımıza uyarı yapıyoruz. Yolcuların maskeleri yoksa onlara maske dağıtıyoruz” diye konuştu.

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