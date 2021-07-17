(ÖZEL) Tatil için termali tercih edenlerin Afyonkarahisar’daki ilk tercihleri Gazlıgöl oldu Termal ile birlikte doğa ve tarihle iç içe olmak isteyenler bu bayramda adeta Gazlıgöl’e akın etti Frig Vadisi’ne en yakın termal turistik bölge olan Gazlıgöl bu bayram tatilciler için çekim merkezi oldu

Türkiye’nin önemli termal turizm noktalarından biri olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesindeki termal otellerde doluluk oranları yüzde 90’lara ulaştı. Bölgenin önemli termal tatil köylerinden Özgül Termal Genel Müdürü Süleyman Çınarlıoğlu, “Burada bir kültür, tarih, inanç ve gastronomi turizmi var, bu yüzdende Gazlıgöl bir çekim noktası” dedi.

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile Afyonkarahisar’ın termal turizm denilince ilk akla gelen yeri olan Gazlıgöl beldesinde tatilci yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayram tatilinde doğa, tarih ve şifalı termal sular ile iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler adeta Gazlıgöl’e akın etti. Özgül Termal Genel Müdürü ve Gazlıgöl Termal Turizm İşletmecileri ve Yatırımcıları Dernek Başkan Yardımcısı Süleyman Çınaroğlu, Gazlıgöl beldesinde Kurban Bayramı tatili ile 1 yıldan fazladır özlenen kalabalığa ulaşıldığını ifade etti. Çınarlıoğlu, Gazlıgöl’ün termal suyunun kalitesinin asırlardan bu yana bilindiği ve her dönem ‘şifalı’ olarak anıldığını hatırlattı. Çınaroğlu, Gazlıgöl havzasının sadece kaliteli termal suları değil, Kütahya ve Eskişehir'i de kapsayan Frig Vadisi gibi Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi yakın olması sebebiyle adeta bir çekim noktası olduğunu kaydetti. Süleyman Çınarlıoğlu, bu yüzdende 9 günlük bayram tatilinde bölgenin hak ettiği ilgiye ulaştığını belirtti.



“Doluluk oranlarımız yüzde 80’leri yüzde 90’ları yakalamış durumda”

Otellerdeki doluluk oranlarının Kurban Bayramı tatilinde yüzde 90 seviyelerini ulaştığını vurgulayan Çınarlıoğlu, “Afyonkarahisar’a baktığımız zaman ilk tesislerimizi açtığımız zaman normalleşme sürecinin başladığımız zaman tabi ki bir anda kapalı açtık olmadı ama toparladı ve toparlamaya devam ediyor. Şuanda doluluk oranlarımız yüzde 80’leri yüzde 90’ları yakalamış durumda. ‘Yazın insanlar neden tek başına termale gelsin’ mantığıyla baktığımız zaman biz sadece termal tatil köyü değiliz, bizler sadece termal oteller değiliz. Burada bir kültür turizmi var, burada bir tarih kültürü var, inanç turizmi ve gastronomi turizmi var” diye konuştu.



“Turistlerimizin Kapadokyalara kadar gitmesine gerek kalmadı”

Frig Vadisi’ne yapılan yatırımlarla tatilcilerin yoğun ilgisini çektiğini aktaran Çınaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Son dönemde Valimiz Gökmen Çiçek’in önderliğinde çok ciddi yatırımlar alan ve tabiri caizse toz atlında kalmış ve şuanda da kiri, pası alınıp gün ışığına çıkarılan Frig Vadimiz var. Tabi Frig Vadisi’nin yanında Emre Gölü var. Emre Gölü’nde de balon uçurulmaya başladı. Güney’deki yabancı ve yerli turistlerimizin Kapadokyalara kadar gitmesine gerek kalmadan daha makul fiyatlarla burada tur yapabilecekler. Afyonkarahisar akıllarda kaldığı gibi sadece termal turizmin beşiği değil, artık, tarihin, doğanın, sıcak hava balonun ve birçok turizm dalının beşiği olmuş durumdadır.”

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