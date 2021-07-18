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Öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu Ailesine not bırakarak evden ayrılan öğretmenin cenazesi göletten çıkarıldı Jandarma basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için akıl almaz bir uygulama yaptı

İHA

Öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu Ailesine not bırakarak evden ayrılan öğretmenin cenazesi göletten çıkarıldı Jandarma basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için akıl almaz bir uygulama yaptı

Afyonkarahisar’da ailesine bıraktığı notun ardından kaybolan öğretmenin cesedi dalgıç polisler tarafından aracını yanına park ettiği gölette bulundu. Genç öğretmenin cansız bedenini arama çalışmaları esnasında ise jandarma ilginç bir uygulama yaparak, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için olay yerini yaklaşık 2 kilometre öteden şeritle kapattı.
Olay, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyü yakınlarındaki Senir Göleti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ailesine not bırakarak evden Muhammed Yardımcı’ya (31) bir süre sonra ailesi ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine Yardımcı’yı bulmak için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sonrası Yardımcı’nın 03 SN 603 plakalı aracını bulan kurtarma ekipleri, şahsın elbiselerini de bulunca arama çalışmalarını gölet çevresinde yoğunlaştırdı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekipleri yoğun uğraş verdikleri arama çalışmasında şahsın gölete girerek boğulduğu ihtimali üzerine bölgeye dalgıç ekibi istedi.

Jandarmadan görülmemiş uygulama
Talep üzerine bölgeye Konya ve Antalya İl Emniyet Müdürlükleri’ne bağlı su altı arama dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar Yardımcı’nın cansız bedenini yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası buldu. Yardımcı’nın cansız bedeninin bulunması esnasında olayı haberleştirmek için bölgeye gelen basın mensupları ise Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin engeli ile karşılaştı. Bir süre basın mensupları ile tartışan jandarma subayları ardından ilginç bir uygulama yaparak bölgeyi yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir noktadan kapatarak gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Jandarmanın neden böyle bir uygulama yaptığı ise belirsizliğini koruyor.

“Şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor”
Göletten çıkarılan Yardımcı’nın cesedi ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerde Yardımcı’nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yardımcı’nın uzun yıllardır öğretmen olduğu ve Zafer Anadolu Lisesi'nde bu yıl görev yapacağı öğrenildi.

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