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Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı Şuhut'ta saç ve sakal tıraşları bayram namazı saatine kadar sürdü

İHA

Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı Şuhut'ta saç ve sakal tıraşları bayram namazı saatine kadar sürdü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde berber ve kuaför esnafında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Berber ve kuaför esnafı gece boyunca mesai yaparak Kurban Bayramı namazına saatler kala vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını yetiştirmek için yoğun çaba gösterdi.
Şuhut'ta berber ve kuaför esnafı Kurban Bayramını iş yerlerinde vatandaşlara hizmet vererek karşıladı. Berber ve kuaförler Arefe sabahı başladığı tıraşlarına Kurban Bayramı namazı saatine kadar devam etti.
Berber esnafı Mustafa Geldi konu ile ilgili açıklamalarında, "Çalışmalarımız güzel geçiyor. Pandemiden sonra işlerin biraz daha açılmasıyla Kurban bayramına saatler kala işlerimize devam etmekteyiz. Sabah sekizde işe başladık. Bayram namazından sonra eve gitmeyi düşünüyoruz. Çok şükür işlerimiz güzel açılmaya başladı. Tabii arefe gününde işlerimiz çok yoğun oluyor. Bayramda saç tıraşı 20 lira" dedi.
Müşteri Veli Ölmez ise “Bugün Arefe Günü Sabri kardeşimizden randevumuzu aldık. Geldik tıraşımızı oluyoruz bütün esnaf kardeşlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutlar Sabri kardeşimize de kolaylıklar diliyorum. Sıramızı bugün aldık ama bizim işlerimizden dolayı bu saate kalıyoruz mecburen. Bu saatte de Sabri kardeşim gereken ilgiyi gösteriyor. Herkesten Allah razı olsun teşekkür ederiz" diye konuştu.

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