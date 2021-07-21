Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısı ile şehit Yasin Çubuk ve Şehit Nurullah Oymak'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Çiçek, Kurban Bayramı dolayısı ile şehit Yasin Çubuk ve şehit Nurullah Oymak'ın ailesini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Şehit aileleri ile yakinen ilgilenen Vali Çiçek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Şehit aileleri ile bir süre sıcak ve samimi bir ortamda hasbihal eden Vali Çiçek, vatanı ve milleti uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden şehitlerimize minnettar olduklarını belirterek şehit Yasin Çubuk ve Nurullah Oymak'ı rahmet ve dua ile andı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.