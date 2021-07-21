Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, AfyonkarahisarKonya karayolu üzeri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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