Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü Bir anda düşüşe geçen fasulyenin fiyatından üretici de, komisyoncu da dert yakındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kilogram satışı fiyatının 4 TL’den 22,5 TL’lere düşen fasulye fiyatı ile hem üreticiyi hem komisyoncuları üzdü.

Şuhut’ta kurulan fasulye pazarında tarladan toplanan fasulyeleri satmak için getiren üreticiler kilogram fiyatı 22,5 TL’lere kadar düşen fasulyeden para kazanmadıklarını, maliyetleri kurtaramadıklarından dert yakındı. Pazarda fasulye alımı yaparak büyükşehirlere gönderen komisyoncu Mehmet Ali Resuloğlu ise fasulye sezonu ve hasadının hızlı başladığını kaydederek, fiyatlardan dolayı alımların az olduğunu belirtti. Resuloğlu, “Ürün satımı yavaş o yüzden esnaf da sıkıntı da köylü de. Fiyatların düşük olmasından dert yakınıyor insanlar haklı olarak. Masraflar fazla gübreleri fiyatları fazla. Onlar gibi esnaflar yani bizler de yakınıyoruz. İstanbul'da insanların tatile gitmesinden, şehirde olmayışından dolayı ürün satımı şu anda sıkıntılı. Ama ürün satımının bayramdan sonra hızlanacağını düşünüyoruz. Bu sayede hem üreticinin hem de esnafın yüzü güler. Şuanda fasulye alımının 22.5 TL arasında alıyoruz" dedi.



“Satış fiyatı bizi kurtarmıyor”

Fasulye üreticisi Ali Akkaya ise işçi maliyetleri, sulama ve gübre maliyetleri yüksek olduğu için alım fiyatlarının kendilerini kurtarmadıklarını dile getirdi. Fasulyenin kilogram maliyetinin 2 TL’yi geçtiğini ve satım fiyatı olan 22,5 TL’nin kendilerini zarara soktuğunu öne sürdü.

Bir başka fasulye üreticisi fasulye üreticisi Sabri Bal ise, "Çiftçinin malı para etmiyor şuan için 2 lira. İşçinin günlüğü 120 lira mazot gübre fiyatları yüksek olduğu için çiftçi para kazanamıyor" dedi.

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