Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü Bir anda düşüşe geçen fasulyenin fiyatından üretici de, komisyoncu da dert yakındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü Bir anda düşüşe geçen fasulyenin fiyatından üretici de, komisyoncu da dert yakındı

İHA

Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü Bir anda düşüşe geçen fasulyenin fiyatından üretici de, komisyoncu da dert yakındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kilogram satışı fiyatının 4 TL’den 22,5 TL’lere düşen fasulye fiyatı ile hem üreticiyi hem komisyoncuları üzdü.
Şuhut’ta kurulan fasulye pazarında tarladan toplanan fasulyeleri satmak için getiren üreticiler kilogram fiyatı 22,5 TL’lere kadar düşen fasulyeden para kazanmadıklarını, maliyetleri kurtaramadıklarından dert yakındı. Pazarda fasulye alımı yaparak büyükşehirlere gönderen komisyoncu Mehmet Ali Resuloğlu ise fasulye sezonu ve hasadının hızlı başladığını kaydederek, fiyatlardan dolayı alımların az olduğunu belirtti. Resuloğlu, “Ürün satımı yavaş o yüzden esnaf da sıkıntı da köylü de. Fiyatların düşük olmasından dert yakınıyor insanlar haklı olarak. Masraflar fazla gübreleri fiyatları fazla. Onlar gibi esnaflar yani bizler de yakınıyoruz. İstanbul'da insanların tatile gitmesinden, şehirde olmayışından dolayı ürün satımı şu anda sıkıntılı. Ama ürün satımının bayramdan sonra hızlanacağını düşünüyoruz. Bu sayede hem üreticinin hem de esnafın yüzü güler. Şuanda fasulye alımının 22.5 TL arasında alıyoruz" dedi.

“Satış fiyatı bizi kurtarmıyor”
Fasulye üreticisi Ali Akkaya ise işçi maliyetleri, sulama ve gübre maliyetleri yüksek olduğu için alım fiyatlarının kendilerini kurtarmadıklarını dile getirdi. Fasulyenin kilogram maliyetinin 2 TL’yi geçtiğini ve satım fiyatı olan 22,5 TL’nin kendilerini zarara soktuğunu öne sürdü.
Bir başka fasulye üreticisi fasulye üreticisi Sabri Bal ise, "Çiftçinin malı para etmiyor şuan için 2 lira. İşçinin günlüğü 120 lira mazot gübre fiyatları yüksek olduğu için çiftçi para kazanamıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar 9 günlük bayram tatilinde Karahisar Kalesi ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER (Özel) Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven ...
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Kazada aynı aile üyesi 2’si çocuk 4 kişi öldü
YEREL HABERLER Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi ...
(ÖZEL) Köy halkından herkese örnek olacak kurban kesimi Kurban kesemeyenler için imece usulü kurban kesip dağıttılar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Köy halkından herkese örnek olacak kurban ...
Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 ...
Vali Çiçek: "Bir yıl sonra tekrar bir aradayız" Vali Çiçek, bayramlaşma törenine katıldı
YEREL HABERLER Vali Çiçek: "Bir yıl sonra tekrar bir aradayız" Vali ...
Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Vali Çiçekten şehit ailelerine bayram ziyareti