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Kurudere mağaraları ve peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor Frigya ve Roma döneminden kalma eserler turizme kazandırılmayı bekliyor

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Yukarı Kurudere köyünde bulunan peri bacaları eşsiz doğal güzelliği ile keşfedilmeyi bekliyor.

Kurudere mağaraları ve peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor Frigya ve Roma döneminden kalma eserler turizme kazandırılmayı bekliyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Yukarı Kurudere köyünde bulunan peri bacaları eşsiz doğal güzelliği ile keşfedilmeyi bekliyor.
Emirdağ ilçesine bağlı Yukarı Kurudere köyünde bulunan mağaralar ve peri bacaları eşsiz doğası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Frigya ve Roma döneminden kalma eserleri bünyesinde barındıran Kurudere mağaraları keşfedilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.
Peri bacalarının da bulunduğu tarihi plato drone ile havadan görüntülendi. Köyde yaşayan ve tarihi dokunun turizme kazandırılmasını isteyen Saniye Esen, mağaraların keşfedilmeyi beklediğini kaydetti. Esen, “Yukarı Kurur Dere köyünde bulunuyoruz. Köyümüzün keşfedilmeyi bekleyen çok güzel mağarası var, doğal oluşumları var. Keşfedilmeyi bekliyor. Turizme kazandırılmalı bence. Buraya yol yapılması ve düzeltilmesi gerekli. Buraya mesire alanları yapılmalı. Burası tarihi bir yer. Mağaraların içi gezilmeli, keşfedilmeli” diye konuştu.

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