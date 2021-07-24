Sandıklı'da trafik kazası: 5 yaralı Takla atıp ters dönen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarAntalya karayolu 60. kilometresinde, Sandıklı Otogarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan Demirhan (52) yönetimindeki 06 AR 6929 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Ters dönerek durabilen otomobili gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Sandıklı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü İlhan Demirhan’ın yanında yolcu olarak bulunan Filiz (45), Rüveyda Elif (24), Beyza Nur (22), A.S., (12) Demirhan yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolda ters duran araç çekici yardımı ile kaldırılırken kurtarma çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar Antalya karayolunun bir yönü kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tamamlanması ile yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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