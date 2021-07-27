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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler Mahallesi’nde yapıldı. Önceden belirlenen bir adrese baskın düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramalarda 2 adet fişek halinde toplam 1,40 gram metamfetamin 2 adet uyuşturucu ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Operasyonunda ardından H.İ.G. (37) ve K.Ç. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan H.İ.G. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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