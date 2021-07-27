‘Karahisar-ı Sahip Kültürünü Ara Hisset Aktar’ projesi sona erdi

Afyonkarahisar Necat Gençlik ve Spor Kulübü’nün ‘Karahisarı Sahip Kültürünü Ara Hisset Aktar’ projesinin kapanış töreni Ahmet Karahisari Kültür Merkezi’nde yapıldı.

12 Nisan 2021’de başlayan ve 60 izci öğrencinin katıldığı projede gençler proje kapsamında Afyonkarahisar’ın ‘Kültürel Değerleri’ni somut ve somut olmayan irfan medeniyetini bir Kültür Elçisi ruhuyla tanıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği projenin Koordinatör ve Necat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahraman, kapanışta yaptığı açıklamada desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına, İl Müdürü Feyzullah Dereci’ye, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır’a ve faaliyetlere katılım sağlayan öğrenci ailelerine teşekkür etti. Kahraman, “Bu projemiz resmi olarak sona erse de kulübümüzün izcilik ve gençlik faaliyetleri devam edecek” dedi.

Törende projeye katılan izci çocuklara hediyelerle birlikte katılım belgeleri de verildi.

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