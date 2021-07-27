Hayırsever iş insanından Kur'an kursu öğrencilerine futbol topu hediyesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ayakkabıcılık sektörünün tanınmış isimlerinden hayırsever iş insan Turgay Şanlı, ilçedeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri spora yönlendirmek için futbol topu hediye etti.

Şanlı, ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri spora yöneltmek için 60 adet futbol topu hediye etti. Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler hediye karşısında sevinçlerini ortaya koyarken, Kur'an kursu yetkilileri ise hediyelerden dolayı Şanlı'ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.