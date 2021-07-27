Hayırsever iş insanından Kur'an kursu öğrencilerine futbol topu hediyesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ayakkabıcılık sektörünün tanınmış isimlerinden hayırsever iş insan Turgay Şanlı, ilçedeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri spora yönlendirmek için futbol topu hediye etti.
Şanlı, ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri spora yöneltmek için 60 adet futbol topu hediye etti. Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler hediye karşısında sevinçlerini ortaya koyarken, Kur'an kursu yetkilileri ise hediyelerden dolayı Şanlı'ya teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.