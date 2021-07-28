Şüphe üzerine durdurulan araçta kurusıkı tabancalar ele geçirildi

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri şüphe üzerine 03 AAL 818 plaka aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler değişik markalarda 2 kurusıkı tabanca ele geçirirken, olayın ardından araçta bulunan B.D. (22) ve H.V. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.