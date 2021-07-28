Şüphe üzerine durdurulan araçta kurusıkı tabancalar ele geçirildi

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri şüphe üzerine 03 AAL 818 plaka aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler değişik markalarda 2 kurusıkı tabanca ele geçirirken, olayın ardından araçta bulunan B.D. (22) ve H.V. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.