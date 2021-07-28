Trafikte seyir halindeyken havaya ateş açan sürücü polisin takibiyle yakalandı

Afyonkarahisar’da aracı ile seyir halindeyken havaya ateş açan şahıs polisin ısrarlı takibi ile yakalandı.

Olay, Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 FKR 812 plaka araçtan seyir halindeyken havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Aracın peşine düşen ekipler yaptıkları ısrarlı takip sonrası otomobili olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası önünde durdurdu. Polis ardından havaya ateş açtığı öne sürülen ve 10 ayrı suç kaydı bulunan H.D. (22) isimli şahsı gözaltına alan ekipler araçta yaptıkları aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sonrasında Kocatepe Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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