(ÖZEL) Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı Kadınların kredi kartı ile kapıyı açma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı Kadın hırsızla tanınmamak için maske ve gözlüklerini profesyonelce kullandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3 eve giren kadın hırsızlar 15 bin TL’lik altın ve para ile birlikte parfümleri dahi çaldı. Hırsızların bir eve girmeye çalıştıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, kadınların kredi kartı kullanarak kapıyı açmaya çalışmaları ve sanki kendi evlerine girer gibi rahat tavırlar sergilemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Olay, Dinar ilçesi İtfaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir siteye giren 2 kadın girdikleri 3 evden toplamda yaklaşık 15 bin TL'lik para ve ziynet eşyası çaldı. Evlerine hırsız giren mağdurların şikayetçi olması üzerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.