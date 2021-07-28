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Ebabil kuşları emin ellerde Vatandaşlar tarafından bulunan dört ebabil kuşundan üçü doğaya kavuştu Yavru ebabil kuşu da doğal yaşamına kavuşacağı günü bekliyor

İHA

Ebabil kuşları emin ellerde Vatandaşlar tarafından bulunan dört ebabil kuşundan üçü doğaya kavuştu Yavru ebabil kuşu da doğal yaşamına kavuşacağı günü bekliyor

Afyonkarahisar’da duyarlı vatandaşlar tarafından farklı zamanlarda bulunan biri yavru dört ebabil kuşu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan üç yetişkin ebabil kuşu doğaya salınırken, yavru ebabil kuşunun ise gerekli bakım, beslenme ve gelişimi sağlandıktan sonra doğaya salınacağı açıklandı.
Afyonkarahisar’da belirli aralıklarla yorgun ve bitkin halde bulunan biri yavru dört ebabil kuşu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi altına alındı. Uzman veteriner hekimler tarafından tedavileri tamamlanan ve sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan üç yetişkin ebabil kuşu, gerekli besleme ve bakımları yapılarak doğaya salındı. Yavru olan ve 35 günlük olduğu düşünülen ebabil kuşu ise gerekli gelişimi sağlandıktan sonra doğaya salınacak.

Hava durumu değişikleri kuşların düşmesine neden oluyor
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, bahar mevsiminde ebabil kuşlarının ülkeye giriş yaptığını ve mayıs ayı itibariyle de yavrulama dönemine girdiklerini söyledi. Kandır konuşmasına şöyle devam etti:
“Bahar mevsiminin gelmesiyle ebabil kuşları ülkemize giriş yapmışlardı. Mayıs itibariyle de yavrulama dönemi başladı. Zaman zaman ergin zaman zaman da yavru ebabil kuşları duyarlı vatandaşlar tarafından merkezimize getiriliyor. Ebabil kuşları ömürlerinin çoğunu havada geçiren böcekçil kuşladır. Havada avlanırlar ve yere inmezler. Sürekli havada yaşadıkları için de vücutları hızlı, uçmaya ve manevra yapmaya uygundur. Kanatları uzun dar ve kavislidir, kuyrukları kısadır, bacakları da çok kullanamadıkları için kısa ve küttür. Bu nedenle yere düştükleri zaman kolaylıkla kalkamazlar. Mutlaka bir desteğe ihtiyaçları vardır. Son zamanlarda hava sıcaklıklarının artması, hava durumun değişimi nedeniyle ebabil kuşları zaman zaman yere düşme durumu yaşıyor. Bulan vatandaşlar da, ‘Bu ne kuşu?’ diye genellikle bize getiriyorlar.”

Besleme ve bakıma devam ediyoruz
Bir hafta içerisinde merkeze dört ebabil kuşunun getirildiğini ifade eden Kandır, “Üç tanesi ergin ve sağlıklıydı. Yaptığımız sıvı takviyelerinin ardından hızlıca kendilerini yeniden doğalarına kavuşturduk. Elimizdeki yavru ebabil kuşunun büyüme sürecini tamamlaması gerekiyor. En azından bir 40 günlük olması, kanatlarının en az 16 santimetreye ulaşması ve tüylerinin tamamlanması gerekiyor yeniden doğaya kavuşabilmesi için. Bu bağlamda da beslemeye ve bakıma devam ediyoruz” dedi.

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