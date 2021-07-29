Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 17,69 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri kent genelinde yaptığı asayiş uygulaması yaptı. Ekipler durumundan şüphelendikleri K.D. (21) isimli şahsı durdurarak üzerinde arama yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında 9 adet satışa hazır olarak paketlenmiş toplam 17,69 gram bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından K.D., ‘uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlaması ile gözaltına alındı.

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