Vefat eden başçavuş askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vefat eden başçavuş askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı

İHA

Vefat eden başçavuş askeri törenle sonsuzluğa uğurlandı

Afyonkarahisar’da hayatını kaybeden emekli başçavuş düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
94 yaşındaki Akif Nejdet Konuralp, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetti. Konuralp içim Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı tarafından askeri cenaze töreni düzenlendi. Paşa Cami’nde gerçekleştirilen törene Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ünal Özdoğan, dernek üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Konuralp aile üyeleri katıldı. Konuralp kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında asri mezarlığa defin edildi.
Konuralp’in 1949 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı ve uzun süre görev yaptıktan sonra başçavuş rütbesi ile emekli olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilin ve mavinin buluştuğu yer, Akdağ Tabiat Parkı Havadan görüntülenen Akdağ Tabiat Parkı cennetten bir köşeyi anımsattı
YEREL HABERLER Yeşilin ve mavinin buluştuğu yer, Akdağ Tabiat ...
Afyon'dan Manavgat yangınına destek Müdahale için Afyonkarahisar'dan 16 kişiden oluşan 4 ekip Manavgat'a gitti
YEREL HABERLER Afyon'dan Manavgat yangınına destek Müdahale için ...
Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Motosikletli polis timleri asayiş uygulamasında ruhsatsız silahlar ele geçirdi
YEREL HABERLER Motosikletli polis timleri asayiş uygulamasında ...
Cezaevinden kaçtı ilçeyi soyup soğana çevirmeden yakalandı Firari olduğu 40 günlük süre içerisinde 7 farklı hırsızlık olayına karıştı Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Cezaevinden kaçtı ilçeyi soyup soğana çevirmeden ...
Polis müşteri kılığına girerek fuhuş operasyonu düzenledi
YEREL HABERLER Polis müşteri kılığına girerek fuhuş operasyonu ...
Ebabil kuşları emin ellerde Vatandaşlar tarafından bulunan dört ebabil kuşundan üçü doğaya kavuştu Yavru ebabil kuşu da doğal yaşamına kavuşacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Ebabil kuşları emin ellerde Vatandaşlar tarafından ...
Hayvan otlatma meselesi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hayvan otlatma meselesi kavgasında 1 kişi öldü, 1 ...
Covid servisine başvuru sayısı 3 kat arttı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde korona yoğunluğu Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran uyardı: “Aşıdan başka çare yok”
YEREL HABERLER Covid servisine başvuru sayısı 3 kat ...
Polis ısrarlı takibi ile bıçaklı gaspçıları sadece 1 saat 15 dakika sonra yakaladı Otomobille önüne kestikleri kardeşlerin motosikletlerini gasp edip kaçtılar Gasp ettikleri motosikletle sadece 1 saat 15 dakika gezebildiler
YEREL HABERLER Polis ısrarlı takibi ile bıçaklı gaspçıları sadece 1 ...
(ÖZEL) Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı Kadınların kredi kartı ile kapıyı açma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı Kadın hırsızla tanınmamak için maske ve gözlüklerini profesyonelce kullandı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile ...
Trafikte seyir halindeyken havaya ateş açan sürücü polisin takibiyle yakalandı
YEREL HABERLER Trafikte seyir halindeyken havaya ateş açan sürücü ...
Şüphe üzerine durdurulan araçta kurusıkı tabancalar ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta kurusıkı tabancalar ...
Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısı Sandıklı’da yapıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısı ...
(ÖZEL) 500 bin ağaçta 30 bin ton kiraz üretimi yapıldı Sultandağı’nın dünyaca ünlü Napolyon kirazı bu sene üreticisinin yüzünü güldürdü Kilogramı 13-14 TL arasında satılan ihracatlık kirazdan yaklaşık 20 bin ton üretim yapıldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) 500 bin ağaçta 30 bin ton kiraz üretimi ...
Hayırsever iş insanından Kur'an kursu öğrencilerine futbol topu hediyesi
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanından Kur'an kursu öğrencilerine ...
‘Karahisar-ı Sahip Kültürünü Ara Hisset Aktar’ projesi sona erdi
YEREL HABERLER ‘Karahisar-ı Sahip Kültürünü Ara Hisset Aktar’ ...
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Narkotik polisinden uyuşturucu ve kaçak makaron operasyonu
YEREL HABERLER Narkotik polisinden uyuşturucu ve kaçak makaron ...