İl Özel İdaresi’nin üst yapı çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından 8 köy yolunda sıcak asfalt çalışması yapıldı.
İl Özel İdaresi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sıcak asfalt serimi çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “İl Özel İdaresi ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Emirdağ’da süren çalışmalar kapsamında ÇaykışlaDemirciliEskiköyGüveçciKaracalarSoğukkuyuTürkmen ve Yavuz köylerini ilçe merkezine bağlayan yola sıcak asfalt serimi yapıldı. Ekiplerimiz 8 köy yolunu sıcak asfaltla buluşturdu. Köy yollarında yapılan sıcak asfaltlamayla halkımıza konforlu ulaşım sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.