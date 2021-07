Pickleball Afyonkarahisar’da yaygınlaşıyor

Amerika, Avrupa, ve Kanada’da yaygın olan Pickleball sporu Türkiye’de ilk defa Afyonkarahisar’da yaygınlaşmaya başladı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop’un girişimleri ve Türkiye Pickleball Temsilcisi Mustafa Türk’ün destekleri ile Sandıklı’da iki Pickleball sahası yapıldı.

Sandıklı Gençlik Merkezine yapılan ve yapımı tamamlanan saha açılışına katılan Kaymakam Eflatun Can Tortop amaçlarının bu sporu sporseverler ile buluşturmak olduğunu belirtti.

Bu sporun sadece Afyonkarahisar’da olduğunu ifade eden Kaymakam Tortop; “Sosyal ve toplumsal davranışlarımızın gelişiminde spor etkin bir yer işgal ediyor. Bunun yanında çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, onların ruhsal anlamda dinginleşmesini sağlayabilmek için spor en güzel yollardan biri. Pickleball konusunda Sandıklı’nın geri kalmasını istemedik. Bazı masraflara katlandık bizim için biraz sıkıntılı oldu ama Sandıklı gençliğinin de buna layık olduğunu düşündük. Bakir bir spor dalı. Bunun Türkiye ve Avrupa Şampiyonları yakın bir gelecekte yapılacak. O sürece şimdiden kendimizi hazırlayalım, ilerinin şampiyonları ilçemizden, ilimizden yetişsin diye bizde çok hevesliyiz. Badminton, masa tenisi, voleybol gibi 3 4 spor branşının birleşiminden ortaya çıkan bir spor bende oynamaya başladım. İnşallah geleceğimizin sporcularını Sandıklı’mızdan yetiştirelim” dedi.



"Bu oyunu Türkiye’nin tanımasını istedik"

Türkiye Pickleball Temsilcisi Mustafa Türk, Pickleball’un Türkiye’nin en yeni spor dallarından bir tanesi olduğunu söyledi. Pickleball’un 34 spor karışımı bir spor olduğunu ifade eden Türk, “1960’lı yılların başlarında İzlandalı bir ailenin gemide vakit geçirmek için buldukları bir oyun. Daha sonra bu spor Avrupa’nın birçok ülkesinde şuan yapılıyor. Olimpik bir spor olmamasına rağmen, ABD ve Kanada’da çok önde olan spor dalları arasında yer alıyor. Basketbol ve Amerikan futbolunun şuan önüne geçmiş bir spor dalı” dedi.

2018 yılında Türkiye’nin Pickleball ile tanıştığını aktaran Türk, “Kanada’da yaşayan ve tenisi çok seven bir Türk vatandaşımız tarafından ülkemize geldi. Pickleball’u tenis topları ile karşılıklı biraz Pickleball oynadık ve 2019 yılında Afyonkarahisar Dereçine’de küçük bir turnuva yaptık. Oyunu bilmiyoruz kuralları yok ama bu oyunu Türkiye’nin tanımasını istedik. Pickleball’u bir proje haline getirerek şuanda Türkiye’de Uluslar arası oynanabilecek tek kort Afyonkarahisar’da ve diğerlerini de Sandıklı’ya yaptık. Kaymakam beye teşekkür ediyorum bu spora ilgi göstererek gençlere tanıttığı için” dedi.

Saha açılışına katılan Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Eşi Reyhan Tortop açılış sonrası sahada Pickleball oynadı.

Yapımı devam eden ikinci Pickleball sahasını da inceleyen Kaymakam Eflatun Can Tortop, saha çalışmasını yürüten çalışanlara kolay gelsin dileklerini iletti.

