Milli Mücadele döneminden kalma siperler halen savaşın izlerini taşıyor Köyün hakim tepelerinde halen Türk askerlerinin siperleri mevcut

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova köyünde Milli Mücadele döneminden kalma mevziler, ilk günkü gibi savaşın izlerini taşıyor.

Bolvadin ilçesindeki Kurucaova köyünde bulunan Türk askerlerine ait Kurtuluş Savaşı mevzileri drone ile havadan görüntülendi. Hakim tepelerde bulanan siperler yaklaşık 2 kilometre boyunca devam ederken, Milli Mücadele yıllarındaki savaşın izleri halen daha hissediliyor.

Bolvadin ilçesi Kurucaova köyünden Selamet Dabanlı, siperler hakkında bilgi vererek, “Burası Paşadağ dediğimiz bölge. Burası Milli Mücadele zamanında Türk askerlerinin mevzilerini kazdığı bir bölge. Afyonkarahisar’ın kurtuluşunda Türk askeri bu alanda siper alıp düşmana karşı mücadele verdiği yer. Buradaki mevziler dağların hakim tepelerinde bulunuyor. Burada yaklaşık 2 kilometreye yakın bir mevzi bölgesi var. Her hakim bir tepede bir mevzi bulunmaktadır” diye konuştu.

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