Vali Vekili Kaya’dan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına lokum ikramı

Afyonkarahisar’da kampa giren Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nı ziyaret eden Vali Vekili Nurullan Kaya oyunculara lokum ikram ederek, başarılar diledi.

Afyonkarahisar Vali Vekili Nurullah Kaya, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nı ziyaret etti. Vali Vekili Kaya’ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Orhan Küçüksağrıcı da eşlik etti. Ampute Milli Takımı sporcularını ve Teknik Direktörü Osman Çakmak ile görüşme yapan Kaya, oyunculara başarılar dileyerek, lokum ikramında bulundu.

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