Yatırımını tamamlayan firmalara tapuları veriliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yatırımını tamamlayan firmalara tapuları verilmeye devam ediliyor.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar tarafından yatırımı tamamlanan bir firmaya daha tapusu verildi. Tapu töreninde firma yetkilileri ve OSB Müdürü Muhammet Bacaksız hazır bulundu. Tapu devir töreninde konuşan Kaymakam Kapar, “OSB içerisinde yatırımlarını tamamlayarak tapu devir işlemini gerçekleştirilen firmamıza tapusunun hayırlara vesile olmasını temenni eder, kendilerine Allah'tan kazasız, belasız hayırlı ve helal kazançlar nasip etmesini dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından tapu hak sahibi firma yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.