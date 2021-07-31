3 bin yıllık vadide sprey boya temizliği Frig Vadisi’nde eserlerin üzerine sprey boyalar ile yazılan yazılar siliniyor

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen, bünyesindeki 3 bin yıllık tarihi eserler ile görenleri mest eden Frig Vadisi’ndeki tarihi eserlerin üzerine sprey boya ile yazılan yazılar özel bir teknik kullanılarak yapılara zarar vermeden silinmeye başlandı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in göreve başladıktan sonra hayata geçirdiği bir dizi proje ile adeta yeniden canlanan Frig Vadisi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü ve çevresinde başlatılan projeler ile tarihi eserler üzerine sprey boyalar ile yazılan yazılar özel bir teknik kullanılarak silinmeye başlandı. Eserler üzerindeki yazılar kumlama tekniği kullanılarak silinirken aynı zamanda eserlere de zarar verilmiyor.



“İnsanın içi acıyor”

Çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, bölgede temizlik çalışmalarının tamamlanması ile güvenlik kamera sisteminin de devreye alınacağını ifade ederek, “Frigya bölgemizdeki tarihi yapılara yazılan yazılar siliniyor. Yaptığımız yeni kamera sistemleriyle kontrol edeceğiz. Sorumlulara gerekli cezaları vereceğiz. Ancak insanın içi acıyor. Bunları silmek o kadar zahmetli ki ayrıca bir maliyeti var. Değerlerimizi birlikte korumalıyız” dedi.

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