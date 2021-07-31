Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı

2021 DGS kontenjanları ve taban puanları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gün boyu yapılan uygulamalarda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulun M.S., simli şahıs yakalanarak 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.M., isimli şahıs Merkez Açık Cezaevine teslim edildi. Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 10 ay hapis cezası bulunan A.G., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.