Afyonkarahisar’da güvenlik gerekçesiyle ormanlara girişler yasaklandı

Yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarının ardından güvenlik gerekçesi ile Afyonkarahisar Valiliği tarafından kentteki ormanlara girişler yasaklandı.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yangınlardan dolayı güvenlik amacı ile ormanlara girişlerin 30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında yasaklandığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Afyonkarahisar İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında kent sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 30 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bu süre içerisinde İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi kapsamında olan köyler, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle, mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.”

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