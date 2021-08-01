Afyonkarahisar’da KPSS heyecanı Aileler sınavda ter döken çocukları için dua etti

Türkiye genelinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Nejdet Sezer Kampüsü’nde adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için heyecanla bekleyip dua etti.

Türkiye’de yüz binlerce gencin beklediği 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün gerçekleştirildi. Memur, öğretmen ve devletin diğer ilgili kadrolarına başvuru yapabilmek için gerekli olan KPSS şartını yerine getirmek amacıyla bugün yüz binlerce genç sınavda ter döküyor. Afyonkarahisar’da da adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Zaman zaman trafikte yaşanan yoğunluğa karşı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisleri de kavşak noktalarda görev yaparak trafiğin düzenli akışını sağladı.



Aileler memurluk sınavı için yarışan evlatları için dua etti

Sınava giren adaylar, giriş belgeleri kontrol edildikten sonra polis tarafından gerçekleştirilen aramanın ardından içeriye alındı. Sınavın başlamasının ardından aileler de içerde ter döken yakınlarını heyecanla bekledi. Bazı aileler memurluk sınavı için yarışan evlatları için dua etti. Dışarda bekleyen aileler, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle ağaç gölgelerinde çimlerin üzerine oturarak içerdeki yakınlarını bekledi. Memur adaylarının yakınları, ter döken tüm memur adaylarına başarılar dileyerek, “İnşallah en kısa zamanda atanırlar” şeklinde dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.