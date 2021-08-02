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Afyon Caddesi'nde trafik lamba sisteminde yeni düzenleme

İHA

Afyon Caddesi'nde trafik lamba sisteminde yeni düzenleme

Afyonkarahisar Karayolları 31. Şube Şefliği, Şuhut ilçesinde trafik görüş ve duruş mesafelerinde yaşanan iyileştirilmesi amacıyla pilot bölgelerde led ışıklı trafik lambaları kurma çalışmalarına başladı.
Karayolları ekipleri tarafından şehir içi trafiğini rahatlatmak için Afyon Caddesi mevkiinde led ışıklı trafik lambaların kurma çalışmaları devam ediyor. Afyon Caddesi mevkiinde devam eden çalışmalar yoğun trafik akışını ve kazaları hafifleterek trafikte sürücülere rahat bir nefes aldıracak.

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