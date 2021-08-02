(ÖZEL) Bir annenin 3 yaşındaki oğlunu parkta oyun oynatma mücadelesi Bu parkta çocuklar kendilerine izin veriliyorsa oyun oynayabiliyor Parkta çocukların oyun oynamasına izin verilmeme meselesi karakolluk oldu Yaşlı kadının çocukların parkta oyun oynamasına izin vermediği iddiaları karakolda bitti

Afyonkarahisar’da evlerinin önündeki parkta çocukların oynamasına izin vermediği iddia edilen kadın ile komşuları arasında çıkan kavga karakolda bitti. Çocuğunun parka girmesine izin verilmediğini öne süren anne, yasakçı kadından şikayetçi olurken yaşananlardan dolayı 3 yaşındaki oğlunun da psikolojisinin bozulduğunu ve insanlardan kaçmaya başladığını savundu.

Olay, Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nden meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan T.Y., isimli kadın evlerinin önündeki İsmail Kemal Aşkar Parkı’nda çocukların çimlere bastığı gerekçesi ile girmelerine izin vermeyerek, parktan kovdu. Aynı apartmanda oturan Sibel Bektaş (33) isimli kadın ise 3 yaşındaki oğlu E.B’nin parkta oyun oynarken T.Y.’nin oğluna bağırıp, kızdığını görünce duruma tepki gösterdi. Ardından ikili arasında yaşanan tartışma esnasında T.Y.’nin kendisine hakaret ettiğini öne sürüne Bektaş polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.Y., ve Bektaş’ı karakola götürdü. İkili burada karşılıklı olarak bir birlerinden şikayetçi oldu.

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