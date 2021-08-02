Sandıklı’da bu bölümü seçecek öğrencilere burs müjdesi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl belediye bünyesindeki SANJET A.Ş tarafından Sandıklı Meslek Yüksekokulu, Seracılık Programına kayıt yaptıran öğrencilere burs verileceğini açıkladı.

Eğitim camiasından gelen bir öğretmen olması dolayısıyla eğitime verdiği desteklerin hiçbir zaman bitmeyeceğinin altını çizen Başkan Çöl, öğrencilere her zaman daha iyi bir yaşam sunmaları gerektiğini belirterek, bütün çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini belirtti. Başkan Çöl, Sandıklı Meslek Yüksekokuluna açılacak yeni ‘seracılık’ bölümünün ilçenin eğitim ve ekonomideki kalite çıtasını yükselterek, gelecek nesillere daha güzel bir çalışma alanı hediye edecekleri vurguladı. Başkan Çöl ayrıca bu bölümün açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

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