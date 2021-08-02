Frig Vadisi Türkiye’nin gözde turizm merkezi olma yolunda ilerliyor

Afyonkarahisar Valiliği’nin hayata geçirdiği projeler ile adından sıkça söz ettiren Frig Vadisi, hafta sonu yine ziyaretçi akınına uğradı.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi her geçen gün adından sıkça bahsettirmeye başladı. Afyonkarahisar Valiliği’nin vadinin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesinde bağlı Ayazini köyüne ve Emre Gölü’nü yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projeler ile Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından vadiyi gelen ziyaretçilerin ve araçların fotoğraflarını “Ayazini köyü dolup taşıyor, çalışmalar tam olarak bittiğinde çok daha muhteşem olacak” başlığı ile paylaştı.

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