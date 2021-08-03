Kardeş Ülke Azerbaycan yardıma koştu Azerbaycanlı itfaiyeciler Afyonkarahisar’dan geçti

Bodrum'da bir yangın daha!

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Kardeş ülke Azerbaycan günlerdir süren orman yangınlarına sessiz kalmayarak yardım elini uzattı. Azerbaycan'dan yola çıkan itfaiye ekipleri ile itfaiye araçları Afyonkarahisar'da mola verdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı 53 itfaiye aracı ile 220 personelini orman yangınlarına destek vermek üzere Türkiye'ye gönderdi. Afyonkarahisar Ankara Karayolundan üzerinden Antalya istikametine konvoy şeklinde hareket eden araçları gören vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşarak kardeş ülke Azerbaycan’a teşekkür ettiler. Afyonkarahisar İl Özel İdare yerleşkesinde mola veren ekipler, burada yemek yiyip yakıt ikmalinde bulunduktan sonra yangın bölgesine hareket etti.

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