Aynı hastane ve doktorlar cinayet zanlısı şahıs için önce ‘deli’ sonra ‘akıllı’ dedi Aynı hastane katil zanlısının yargılandığı 2 farklı davaya, 17 gün arayla iki farklı ‘akıl sağlığı yerinde değildir, yerindedir’ raporu verdi Kızını katleden eski damadına verilen raporu baba gözyaşları içinde karşıladı

Boşanma aşamasındaki karısını 3 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürün katil zanlısı koca için hastane tarafından ‘akıl sağlığı yerinde değildir’ raporu verilmesini katledilen kadının babası gözyaşları içinde karşıladı. Aynı hastanenin şahsın yargılandığı hakaret davası için ‘akıl sağlığı yerindedir raporu’ vermesiyse adeta akıllara durgunluk verdi.

Olay, 9 Haziran 2020 tarihinde Elazığ kent merkezi Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Ali Alkılınç (40), gece geç saatlerde boşanma aşamasında olan 3 çocuğunun annesi 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç’ın kaldığı kayınvalidesinin evine geldi. Sözde konuşmak için eve giren Alkılınç burada yanında getirdiği iki bıçakla eşini boğazından kayınvalidesi Ş.B.’yi ise bacağının bıçakladı. O esnada yaşanan arbede sırasında Ali Alkılınç ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Cinayet zanlısı koca yaralı halde kaçtığı evin bir alt sokağında yere yığıldı.

Olayın ardından yaralıların hepsi Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırırken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan kocası tarafından bıçaklanan Aslıhan Alkılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca Ali Alkılınç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, öldürülen Aslıhan Kılınç’ın ise eski eşinden tehdit ve hakaret suçlarından dolayı 7 defa şikayetçi olduğu bu şikayetlerin 3’ne ise dava açıldığı ortaya çıktı. Ayrıca cinayetin Ali Alkılınç’ın eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp ifadesi alındıktan 4 gün sonra işlendiği de öğrenildi.



Aynı hastane ve aynı doktorlar şahıs ince önce deli sonra akıllı dedi

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