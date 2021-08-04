Kaymakam Tortop’tan sağlık kuruluşlarında denetim

2021 Muharrem ayı ne zaman, hangi gün?

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Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.

Kaymakam Tortop, Hisar Mahallesi’nde bulunan 2Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde denetim gerçekleştirdi. Habersiz bir şekilde yapılan denetimde Kaymakam Tortop, aile hekimliği hakkında merkezde görevli doktorlardan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilerden bilgi alarak, vatandaşlarla görüştü.

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