Maganda bu sefer suçüstü yapıldı Düğünde silahla havaya ateş ederken jandarmaya yakalandı

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Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen bir düğünde havaya rast gele ateş açan şahıs jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sülümenli beldesinde düzenlenen düğün törenine denetim için gitti. Ekipler düğüne katılan B.S., isimli şahsı ruhsatlı tabancası ile havaya ateş ettiği sırada suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü tespit edilen şahısın kullandığı ruhsatlı tabanca ve ruhsatına el konuldu.

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