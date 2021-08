Afyonkarahisar’da doğan her bebek için fidan dikilecek

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde 17 Ağustos tarihleri arasında kutlanan “Dünya Emzirme Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda doğan her bebek adına bir fidan dikileceği açıklandı.

Devlet Hastanesi Başhekim Mehmet Duran’ın destekleriyle, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice Özsoy’un koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte, bir yandan anne sütünün önemine dikkat çekilirken, diğer yandan Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarına değinildi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice Özsoy yaptığı açıklamada, anne sütü ve emzirmenin önemine değinerek; “Unutmayalım; Her bebek bir fidan, bebeklerimizi emzirerek, doğayı sahiplenerek koruyalım” dedi.

Öte yandan geleceği yeşertmek adına il genelindeki ormanlık alanlara, doğan her bebek adına bir fidan dikileceği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.