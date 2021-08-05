Boğazına bozuk para kaçan çocuk helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

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Afyonkarahisar’da boğazına 1 lira kaçan 3 yaşındaki kız çocuğu boğulmak üzereyken helikopter ambulansla alınarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak kurtarıldı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 3 yaşındaki Sevilay Nur K. isimli kız çocuğu 1 lira ile oynarken parayı boğazına kaçırdı. Paranın dik gelmesiyle güçlükle nefes alabilen çocuk Bolvadin Devlet Hastanesi’nden helikopter ambulans ile alınarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada operasyonla boğazına kaçan para çıkartılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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