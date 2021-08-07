Vali Gökmen Çiçek, Frigya Atçılık ve Binicilik Merkezi’ni inceledi

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frigya Bölgesi’ne yapılan Frigya Atçılık ve Binicilik Merkezi’nde devam eden çalışmaları inceleyerek; “Söz vermiştik. başladık, devam ediyoruz” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, 3 bin yıllık tarihe sahip ve Friglerden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Frig Vadisi içerisinde bulunan ve Emre Gölü yanında inşaatı devam eden Frigya Atçılık ve Binicilik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Vali Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çok kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Söz vermiştik. Başladık. Devam ediyoruz. Döğer Beldesi Emre Gölü yanında binicilik ve okçuluk pisti, at binme alanı, sosyal donatılarıyla hayran bırakacak Frigya Atçılık ve Binicilik Merkezimiz için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çok kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız ” dedi.

Öte yandan Vali Çiçek bölgede piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Çiçek, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

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