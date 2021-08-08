Azerbaycan’dan destek gelmeye devam ediyor Azerbaycan yangın söndürme ekipleri Afyonkarahisar'da mola verdi Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: “Burası da bizim toprağımız, yangınları hep birlikte söndüreceğiz”

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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Yurt genelinde devam eden yardımlara destek için Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’den yola çıkan yangın söndürme kafilesi Afyonkarahisar’a ulaştı. Burada mola veren ekipler Muğla ve Antalya’daki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılacak.

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