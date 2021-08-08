Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden gönüllüler yangın bölgesinde

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Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi yurdun birçok bölgesinde meydana gelen yangınlarda gönüllü ekiplerle beraber görev almaya devam ediyor.

Genç Kızılay Afyonkarahisar gönüllüleri Isparta Sütçüler mevkiinde meydana gelen yangın afet bölgesindeki vatandaşlara ve görevli personellere destekte bulunuyor. Türk Kızılay Afyonkarahisar mobil aşevi ise Muğla Milas, Ören mahallesindeki vatandaşlara ve görevli personellere yemek dağıtmaya devam ediyor.

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