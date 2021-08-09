İscehisar ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin: “Hizmeti vatandaşların ayağına getirdik”

Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesinde de başlatılan doğalgaz çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, vatandaşların ayağına hizmeti getirdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Şahin: "Doğalgaz ana hat çalışmaları tamamlandı, test çalışmalarının tamamlanması ile birlikte abone bağlantı çalışmaları başlayacak. Bağlantı çalışması tamamlanan bölgelere doğalgaz arzı sağlanmaya başladı. Vatandaşlarımızın doğalgaz arzından faydalanabilmeleri için abonelik işlemlerini biran önce tamamlamaları gerekiyor” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.