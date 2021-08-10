Afyonkarahisar'da “Ödül Heykelciği Tasarım Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Başarı Ödülleri kapsamında düzenlenen “Ödül Heykelciği Tasarım Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde (GSF) gerçekleştirildi.

Törene AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ile birlikte Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı V. Prof. Serkan İlden, AKÜ GSF Dekanı V. Prof. Dr. Selçuk Akçay, Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun ile Dr. Öğretim Üyesi F. Nuri Kara’nın yanı sıra öğretim elemanları katıldı.

Törende açılış konuşması yapan, aynı zamanda Yarışmanın Seçici Kurulunun Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, süreç hakkında katılımcıları bilgilendirdi. AKÜ’de çalışan akademik ve idari personeli ödüllendirmek için bir yönerge hazırladıklarını söyleyen Özdemir, pandemi nedeniyle yarışmaya uzun bir ara verdiklerini ifade etti. Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversitemizde çalışan akademik, idari personelimiz ile öğrencilerimizi ödüllendirmek için bir yönerge hazırladık. Bu yönergede geçtiğimiz 2 yılın ödüllerini de sahiplerine bildirdik, fakat ödül veremedik. Çünkü kurumumuzu yansıtan, kimliğimizi ayırt eden, ödül alan kişinin odasında sergilediği ve ‘biri gördüğünde sen de mi Afyon Kocatepe Üniversitesinden ödül aldın?’, dedirtecek bir heykelimiz olsun istedik. Bunun için yaklaşık 1,5 yıl önce görüşmelerimiz oldu. Fakat pandemi nedeniyle uzun bir ara verdik. Sonuçta bir yarışma açtık. Yarışmamıza ilk başta 30’un üzerinde aday eseriyle başvurdu. Onları değerlendirdik, biraz daha eser gelsin diye süreyi 2 ay uzattık. Bu sefer dijital eserleri de kabul ettik. Yaklaşık 50 eser başvurusu oldu. Alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir jürimiz vardı. İlk 3’e girenleri ve sergilemeye değer bulunanları hocalarımız seçti. Bugün 24 eserimiz burada sergilenecek. Yarışma ödüllerinin verilmesindeki desteklerinden dolayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfına teşekkür ediyoruz.”

Yarışmanın birincisi Ergün Arslan’a, ikincisi Erhan Mızrak’a ve üçüncüsü Kamuran Ak’a ödülleri ve başarı belgeleri, AKÜ Rektör Yardımcıları tarafından takdim edildi.

Yarışmanın Seçici Kurulu tarafından sergilenmeye layık görülen eserlerin sahiplerine de başarı belgelerinin verilmesini müteakip dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserler, AKÜ GSF Seramik Bölümü Sergi Alanında katılımcıların beğenisine sunuldu.

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