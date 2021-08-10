Şuhut Devlet Hastanesi'nde ‘Gebelik Eğitim Okulu’ tekrar hizmet vermeye başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesi'nde pandemi nedeniyle bir süre faaliyetlerine ara veren Gebelik Eğitimi Okulu yeniden hizmet vermeye başladı.

Şuhut Devlet Hastanesi'nde pandemi dolayısıyla bir süredir ara verilen Gebelik Eğitimi Okulu tekrar hizmet vermeye başladı. Şuhut Devlet Hastanesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pandemi nedeni ile bir süredir ara verdiğimiz Gebelik Eğitimi Okulumuz tekrar hizmet vermeye başlamıştır. Gebelik Eğitimi Okulumuz, sizi daha sağlıklı ve güvenli bir doğuma hazırlamak içindir. Amacımız, gebelikte sık karşılaşılan problemler veya size özel problemlerde danışmanlık yapmak ve acil şartlarda yapmanız gerekenleri öğretmek, güvenli gebelik ve doğum süreci yaşamanız için, normal doğum sırasında sizin için faydalı olacak nefes tekniklerini ve pelvis taban egzersizlerini size göstermektir. Tüm anne adaylarımızı Gebelik Eğitimi Okulumuza bekleriz" sözlerine yer verildi.

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