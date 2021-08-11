Şuhutlu orman ekipleri Manavgat yangınından ilçeye döndü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde günler süren orman yangınında müdahale eden Şuhutlu ormancılar ilçeye döndü.

Şuhut Orman İşletme Şefliği'nde görevli olan 4 kişiden oluşan ekip, orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak için Manavgat'a gitmişti. Zorlu şartlar altında söndürme çalışmalarına katılan orman işletme şefliği ekipleri yangının kontrol altına alınması ile birlikte evlerine döndü.

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