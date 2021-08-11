Dinar’da göl ve barajlara 100 bin balık salındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde göl ve barajların balıklandırılması projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 100 bin sazan balığı yavrusu suya kavuştu.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada Dinar Göl ile Baraj Gölleri Balıklandırma Projesi kapsamında; su kaynaklarındaki nesli tehlikede olan türlerin desteklenmesi amacıyla, 100 bin adet sazan balığı yavrusu Karakuyu Gölü ile Çayüstü ve Haydarlı Baraj Göleti'ne salındı. Avlanmanın da yasak olduğu bir dönemde barajlardaki ve göllerdeki balık popülasyonunun arttırılması hedefleniyor.

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