Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı Kayınvalidesini ve kayınpederini vurup intihar etti

Afyonkarahisar’da boşanmak üzere olduğu eşinin kaldığı baba evini basan şahıs, kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü, kayınvalidesini de ağır yaraladı. Şahıs ardından sokak ortasında intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Örnekevler Mahallesi’nde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı baba evini gitti. Kayınpederini sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren şahıs ardından eve girdi.
Kayınvalidesini de vuran şahıs, daha sonra dışarı çıkarak sokak ortasında kafasına ateş ederek intihar etti. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kayınvalidenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.