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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da 4 kişinin öldüğü olayda otopsi işlemleri devam ediyor

İHA

Afyonkarahisar’da 4 kişinin öldüğü olayda otopsi işlemleri devam ediyor

Afyonkarahisar’da 4 kişinin öldüğü silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kent merkezi Örnekevler Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda, Konya’nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Atilla ve Gönül Yalçın çifti yaklaşık 2 ay önce şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrı yaşamaya başladı. Eşinden şiddet gördüğünü öne süren Gönül Yalçın, 17 yaşındaki kızı ve 14 yaşında olan oğlunu yanına alarak Afyonkarahisar’da yaşayan babası Nuray Akdeniz’in evine geldi. 2 aydır eşi ve çocuklarından ayrı olan baba Atilla Yalçın eşi ile konuşmak için akşam saatlerinde Afyonkarahisar’a geldi. Burada taraflar arasında tartışma yaşanınca beylik tabancasını çeken Atilla Yalçın iddiaya göre, bisikleti ile evine doğru gelen kayınpederi Nuray Akdeniz’i evinin bir alt sokağından kafasından tek kurşunla vurdu. Ardından eve gelen Yalçın burada eşi Gönül Yalçın ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz’in üzerine ateş açtı.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelere teslim edilecek
Sonrasında evden çıkan Atilla Yalçın olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride cinayeti işlediği tabancasını çenesinin altına dayayarak tek el ateş edip yaşamına son verdi. Olayda ağır yaralanan kayınvalide Kadriye Akdeniz’i ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak talihsiz kadın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan şahısların cenazelerinin otopsi işlemlerinin sürdüğü ve otopsinin tamamlanmasının ardından cenazelerin defnedilmek üzere ailelerine teslim edileceği kaydedildi.

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