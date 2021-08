Kadın Kültür Evleri projesi büyüyerek devam ediyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in vizyon projelerinden olan ve hayata geçirildiği andan itibaren Türkiye’ye de bir çok ilin de örnek aldığı kadın kültür evleri her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Tüm ilçelerde hayata geçirilen, beldelerin ve yeni projelerin eklenmesiyle sayısı her geçen gün artan kadın kültür evleri, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler ve alanında uzman kişilerce verilen eğitimlerle kadınları her alanda eğitim alıyor. İş insanı Necmettin Ayyıldız tarafından yapımı üstlenen, farklı mimarisiyle hayran bırakan İscehisar Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi kısa sürede tamamlanacak kadın kültür evlerinden. Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi binasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çiçek, Kaymakam Uğur Kapar ile çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgiler aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, İscehisarlı kadınların her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, “İscehisarlı kadınlar her şeyin en iyisine layık. Doyduğu doğduğu toprağa vefasını gösterdi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evimize her gelen annemiz, her gelen kız kardeşimiz, buralardan istifade ettikçe inşallah Zakire Ayyıldız hanımefendinin sevap hanesine yazılacak. İnşallah burası olduğu sürece Zakire ablamız hem hayattayken Allah gecinden versin hem diğer dünyada her zaman inşallah bu hayır peşinden gelecek. Sonsuz teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızla kaymamamıza burayı emanet ediyorum. Muazzam bir yer verdi belediye başkanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kaymakamımızla beraber inşallah burayı en güzel yer yapacaklar. Halk Eğitim hocası Teslim’e hocamıza teslim ediyoruz. Peyzaj mimarımız da harika çalışmalar yaptı. Güzel bir tesis ortaya çıktı. Afyonkarahisar’a da bu yakışırdı” dedi.

