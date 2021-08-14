Polis baskın yaptığı evde 5 kilo 300 gram esrar ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezine bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler Ahmet H. (45), isimli şahsın beldedeki adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.